Laval, France

Une mutinerie est en cours ce mardi soir à la maison d'arrêt de Laval. Vingt-deux détenus refusent de regagner leur cellule.

Tous les surveillants de la prison de Laval sont mobilisés. L'équipe régionale d'intervention de Rennes a été appelée en renfort.

Cette rébellion fait écho au mouvement des gardiens de prison, qui demandent plus de moyens, plus de personnels et plus de sécurité. Les surveillants de la prison de Laval sont mobilisés. Seuls les repas et les promenades sont assurés.