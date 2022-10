Une mutuelle communale à la disposition des habitants de Cendras

Parce que la santé n'est pas une marchandise ! Le village de Cendras lance une initiative originale : une mutuelle communale. Elle est accessible à tous ceux qui vivent ou travaillent dans cette commune de 1 850 habitants au nord d'Alès. La municipalité ne finance pas directement cette complémentaire santé, mais son rôle consiste à mettre en relation les habitants avec une mutuelle à la portée de leurs bourses.

C'est la MGA (Mutuelle générale d'Avignon) qui a été choisie. Elle a lancé le concept il y a 10 ans dans le Vaucluse et travaille désormais en partenariat avec près de 90 communes. La MGA compte aussi des agences de proximité comme celle d'Alès. Elle propose des prestations et des tarifs les mieux adaptés possibles à des populations peu fortunées. Une réunion publique d'information se tient ce vendredi soir et deux permanences seront assurées lundi 10 octobre et vendredi 21 octobre toute la journée en mairie de Cendras.