Une mystérieuse fumée sort des bouches d'égout à Aimargues

Que se passe-t-il à Aimargues ? Les pompiers du Gard ont été appelés pour des fumées sortant de bouches d'égout et d'habitations. Quatre personnes ont été évacuées.

A Aimargues (Gard), entre Vauvert et Lunel, les sapeurs-pompiers ont été appelés ce jeudi vers 13h pour de la fumée qui se dégage des bouches d'égout et des siphons d'habitations situées sur le chemin de Saint-Roman. Des odeurs gênantes sont également à déplorer. Quatre personnes ont dû être évacuées et relogées, après un examen médical.

Pour l'instant, l'origine de l'incident n'est pas déterminée.