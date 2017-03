Une Nantaise condamnée pour avoir prostitué deux mineures

Une Nantaise de 32 ans a été condamnée ce jeudi par le tribunal correctionnel de Nantes pour proxénétisme. La justice lui reproche d'avoir conduit à la prostitution deux jeunes filles de 15 ans.

L'audience se tient dans une des salles du palais de justice de Nantes.

Les deux jeunes filles pas encore majeures, viennent témoigner à la barre des massages érotiques sur client qu'elle se sont vus proposer par leur amie prostituée depuis plusieurs années. Cela se passe dans des chambres d'hôtels. A Nantes, la Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire ou encore Vannes. L'une des jeunes filles accepte, l'autre explique ne pas avoir réussi à franchir le pas.

Leurs avocats soulignent que :

A 15 ans, on a le droit d'être insouciant et de ne pas vivre ça- avocats des victimes

Ils dénoncent une manipulation :

On leur fait miroiter des gains, on leur paye l'hôtel, le restaurant, et ensuite on demande une contrepartie

La prévenue qui a presque deux fois l'âge des victimes exerce sur les deux jeunes mineures "un pouvoir, une ascendance".

L'avocate de la défense préfère y voir :

Une solitude et des enfances écorchées qui se rencontrent- l'avocate de la défense

Le procureur voit dans "cette prestation en duo proposée sur un site internet" une façon de répondre à "une concurrence rude".

Il rappelle qu'au regard du parquet,

Si la prostitution n'est pas une infraction, c'est un fléau social - le procureur

Le procureur demande une décision exemplaire. Et il l'obtient. La Nantaise de 32 ans est reconnue coupable de proxénétisme aggravé et est condamné à un an de prison ferme. Elle est également inscrite au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.