Une nourrice de Bourges reconnue coupable d'homicide involontaire par la cour d'appel

La cour d'appel de Bourges a reconnu coupable d'homicide involontaire une nourrice de 58 ans, jeudi 25 mai, après la mort d'un nourrisson de quatre mois et demi en mars 2020. Elle écope d'un an de prison avec sursis et d'une interdiction d'exercer à vie le métier d'assistante maternelle. La quinquagénaire avait été relaxée en première instance

À l'époque, le tribunal correctionnel avait estimé que le défaut de surveillance manifeste n'avait pas causé directement la mort du bébé. La nourrice avait reconnu avoir laissée la petite Rose dans son lit pendant six heures, s'assurant que tout allait bien en écoutant à travers la porte.

La cour d'appel a donc infirmé la première décision de justice, estimant au contraire que la nounou avait commis une faute caractérisée. La quinquagénaire ne pouvait pas ignorer les risques en laissant l'enfant seul dans la chambre.

Une décision de "bon sens" pour l'avocat des parents

À l'issue du délibéré, l'avocat des parents, Maître Eugène Bangoura, salue une décision de "bon sens". "Confier un enfant aux soins de l'assistante maternelle, c'est espérer qu'elle lui accorde du temps, sa protection, poursuit l'avocat. Découvrir que Rose est traitée comme un paquet, qu'on a déposé dans un coin pendant des heures, et qu'elle en est morte, c'est insupportable."

Les parents de Rose "sont peut-être moins peinés, mais je ne peux pas dire soulagés, ajoute Maître Bangourra. J'espère simplement qu'ils vont pouvoir avancé et vivre avec de manière un peu moins difficile."