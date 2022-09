Une nouveau rendez-vous pour l'emploi chez STMicroelectronics

La société de semi-conducteurs STMicroelectronics recrute 300 ingénieurs et techniciens pour ses sites isérois de Crolles et Grenoble. Les postes concernent la production et la R&D et comme l'entreprise en a désormais pris l'habitudes ils sont au cœur d'un "job dating" qui aura lieu le mercredi 14 septembre de 9h à 19h au Stade des Alpes de Grenoble. Pour candidater il faut au préalable consulter les offres et s'inscrire sur https://www.st-jobdating.com/