Une nouvelle adaptation de l'affaire Grégory bientôt sur TF1

Une série consacrée à l’affaire Grégory bientôt diffusée sur TF1. Après des séries documentaires sur France 3 en 2018 et Netflix en 2019, c’est au tour de TF1 de proposer sa lecture de ce faits divers historique. Des programmes surveillés de près par les avocats des protagonistes.

Après France 3 en 2018 et Netflix en 2019, c'est au tour de TF1 de proposer une série consacrée à l'affaire Grégory Villemin, du nom de cet enfant retrouvé dans la Vologne à Docelles en octobre 1984 et dont on ne connaît toujours pas le ou les assassins. Le programme inclus dans la collection "Une affaire française" consacrée aux faits divers est prévu pour 2021 par TF1 qui a dévoilé quelques images en ce début d'année.

Distribution prestigieuse

Gérard Jugnot, Guillaume de Tonquédec, Michaël Youn, Blandine Bellavoir, vue dans "Les petits meurtres d’Agatha Christie" sur France 2, TF1 n’a pas lésiné pour cette mini-série en six épisodes et dont on ne connaît pas encore la date de diffusion. Dans un communiqué de presse, TF1 promet "un traitement choral qui laissera le soin aux téléspectateurs de se faire leur propre opinion".

"Crainte" de Me Jean-Paul Teissonnière

Des productions télé surveillées de près par les avocats des protagonistes à l'image de Maître Jean Paul Teissonnière, avocat de Murielle Bolle, qui ne voit pas d’un bon œil cette nouvelle adaptation :

"Je vois venir avec une certaine crainte la grande machine de TF1. Ce n'est pas la première fois, d'autres chaînes ont diffusé hélas des interprétations de l'affaire Grégory, souvent délirantes. Je crains qu'on ne s'oriente une nouvelle fois dans la même voie."

Des avocats qui n'ont pas vu la série pour l'instant. Traiter une affaire en cours est un exercice périlleux, tant sur le plan des audiences, pas toujours garanties, que sur le terrain judiciaire avec bien souvent, par le passé, des plaintes en diffamation.