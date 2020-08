Une nouvelle agression d'un chauffeur de bus en Seine-Saint-Denis

Ce vendredi matin un chauffeur de bus de la RATP a été agressé par un passager à la gare d'Epinay-Villetaneuse à la frontière entre la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Il a rappelé à l'ordre un passager qui est monté sans ticket et sans masque.

Encore une agression d'un chauffeur de bus de la RATP. Ce vendredi matin, un agent raconte avoir été menacé par un passager qui refusait de porter son masque et n'avait pas de titre de transport, à la gare d'Epinay-Villetaneuse en Seine-Saint-Denis. Le chauffeur a échappé au coups mais reste traumatisé par les menaces du passager récalcitrant.

Il est 9h50, ce vendredi, l'agent de la RATP dessert l'arrêt de la gare d'Epinay-Villetaneuse quand un passager bloque la porte du bus et s'engouffre à l'intérieur sans masque et sans titre de transport. Le chauffeur lui indique qu'il ne peut monter sans l'un et l'autre. Le passager s'ennerve et menace de le frapper avec une raclette à vitre.

Protégé par la vitre du bus, le chauffeur évite les coups, mais le passager, qui appartient à la communauté Roms, selon le chauffeur, le menace de représailles, d'appeler à l'aide des membres d'un campement non loin pour en décourdre. Le conducteur de la RAPT a éxpliqué auxenquêteurs avoir été très choqué par la scène.