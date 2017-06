Une nouvelle agression de personne âgée dans l'agglo de Clermont-Ferrand

Une retraitée de 85 ans a été agressée chez elle dans la nuit du mercredi à jeudi à Aulnat. Deux hommes l'ont violentée avant de repartir avec des objets de valeur. Une agression similaire à d'autres ces dernières semaines. La PJ est saisie.

Ils sont rentrés à son domicile en pleine nuit, cette nuit du mercredi à jeudi. Deux hommes cagoulés et habillés en noir.

Pendant que l'un retenait violemment la vieille dame, l'autre fouillait la maison à la recherche d'objets de valeur. Quelques minutes plus tard, le duo est reparti sans être inquiété.

La Police Judiciaire de Clermont saisie

La police judiciaire de Clermont-Ferrand a été chargée de l'enquête. D'une part à cause du caractère très violent de l'agression, le corps de la victime en porte les traces, et d'une autre à cause de la ressemblance du mode opératoire de cette agression à d'autres faits similaires qui se sont déroulés ces dernières semaines dans l'agglomération clermontoise mais aussi à l'extérieur du département du Puy-de-Dôme. Une même équipe de malfrats pourrait donc être à l'origine de certains de ces faits.

Au SRPJ de Clermont de le confirmer...