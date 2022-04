Une nouvelle arnaque à la carte Vitale cible ses victimes par SMS, les cas se multiplient en France

L'arnaque à la carte Vitale fait de plus en plus de victimes en France. Elle est devenue la deuxième escroquerie numérique depuis le début de l'année. Tout part d'un SMS qui vous signale la disponibilité de votre nouvelle carte Vitale. Les escrocs peuvent soutirer des milliers d'euros. Explications.

C'est une escroquerie redoutable, qui fait chaque jour de nouvelles victimes en France. L'arnaque à la carte Vitale commence par un simple SMS, et peut se solder par le vol de plusieurs milliers d'euros, opéré par des malfaiteurs très bien rôdés. Cette arnaque est devenue la deuxième de France, derrière celle du faux mail de convocation judiciaire pour pédopornographie. Explications sur un phénomène en pleine recrudescence.

Première étape : le SMS de renouvellement de la carte Vitale

Tout commence par un SMS reçu sur votre téléphone, qui avertit de la disponibilité de votre nouvelle carte Vitale. Pour la recevoir à domicile, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche.

C'est ce qui est arrivé à Lucile (le prénom à été modifié), cadre en région parisienne. "J'ai reçu un SMS pour m'avertir que ma nouvelle carte Vitale était prête", raconte la quadragénaire à France Bleu. "Je clique sur le lien, je tombe sur un site qui, pour moi, était celui de la Sécu. Il n'y avait pas de fautes d'orthographe, les logos étaient bien ceux de la CPAM", décrit-elle. "Sur le site, on m'explique que les données présentes dans la carte Vitale évoluent, et donc qu'une nouvelle doit m'être adressée. Je n'ai qu'à indiquer mes cordonnées postales pour la recevoir chez moi."

Entre le courrier recommandé et le courrier classique, Lucile choisit "la livraison la moins chère, à 1,15 euro". "Je renseigne mon numéro de carte bleue, et je clique sur le bouton "valider", poursuit-elle. "Je me tourne vers mon mari et lui dis : 'Tiens, j'ai commandé ma nouvelle carte vitale!' Et juste au moment de lui dire, je percute. Je me dis 'Mais mince, qu'est ce que je viens de faire ?'Je réalise que c'est une arnaque". Lucile appelle sa banque, fait immédiatement opposition sur sa carte bancaire, et en commande une nouvelle. Une démarche qui lui coûte 15 euros.

Sur le moment, "je pense que la faiblesse du montant demandé, 1,15 euro, a un peu endormi ma vigilance", concède Lucile. Des spécialistes arguent aussi que les SMS adressés par l'Assurance maladie aux malades du Covid ont également habitué les Français à recevoir des SMS de la Sécu, abaissant également leur vigilance.

Mais même pour un montant minime, "un service public ne vous fera jamais payer pour l'envoi de vos documents", avertit Jérôme Notin, le directeur général de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui reçoit une centaine de demandes d'aides par jour depuis le début de l'année sur cette arnaque.

Deuxième étape : le faux conseiller bancaire

Lucile a perdu 15 euros pour refaire sa carte bancaire, mais elle a surtout échappé au pire : le deuxième volet de l'escroquerie aurait pu lui coûter bien plus cher. Jérôme Notin l'explique : "Quelques semaines après ce fameux SMS, ne voyant pas leur carte Vitale arriver, les personnes se disent que les services de la CPAM sont un peu longs." C'est à ce moment-là que l'arnaque prend un nouveau tournant, redoutable.

Sur son téléphone, la victime reçoit un appel : le nom de son agence bancaire s'affiche. Elle décroche en toute confiance. Mais au bout du fil, un faux conseiller bancaire, qui a réussi à faire modifier l'affichage de son numéro sur l'écran du destinataire, via une manœuvre technique.

Le malfaiteur prétend travailler au service anti-fraude de la banque. "Ce faux conseiller met la personne en confiance, lui demande de confirmer ses coordonnées, récupérées via le SMS de la carte Vitale", explique Jérôme Notin. Il affirme ensuite que la personne a été victime d'une escroquerie, via le fameux SMS de la carte Vitale. La victime est alors en totale confiance. Le faux conseiller bancaire lui demande alors de "confirmer des paiements en temps réel, soi-disant pour identifier les acheteurs, en lui assurant qu'elle sera remboursée immédiatement", poursuit Jérôme Notin.

La victime, s'exécute, et se retrouve à valider des paiements pendant que les malfaiteurs au bout du fil effectuent des vrais achats sur des sites marchands, pour plusieurs milliers d'euros. Une fois l'arnaque découverte, certaines victimes ne parviennent même pas à se faire rembourser par leur banque, qui leur oppose des paiements validés de façon consentante.

Une technique redoutable pour se faire passer pour votre banque

Mais comment un malfaiteur peut-il vous appeler en faisant afficher le numéro de votre agence bancaire sur votre téléphone ? "Les lignes téléphoniques des banques ne sont pas piratées par les malfaiteurs", rassure Jérôme Notin. "C'est un peu technique, mais on peut tout à fait modifier l'affichage sur le téléphone de la personne qu'on appelle, et y inscrire ce qu'on veut", explique-t-il.

L'arnaque au faux conseiller bancaire est ainsi en plein essor, et semble remplacer les appels frauduleux pour le CPF, le Compte personnel de formation. "Ce qui est nouveau, et qui nous semble d'une ampleur assez importante, c'est de lier ces deux arnaques, celle de la carte Vitale et celle du faux conseiller bancaire", alerte Jérôme Notin.

Comment déjouer les tentatives d'arnaques à la carte Vitale et au faux conseiller bancaire

Jérôme Notin appelle, évidemment, à la plus grande vigilance : "Si vous pensez avoir reçu un vrai SMS de l'Assurance maladie, vous pouvez vous rendre, directement depuis un navigateur internet, sur le site Ameli", conseille-t-il. "Dans votre espace personnel, toutes les informations utiles vous concernant sont rassemblées."

Autre astuce, si votre conseiller bancaire vous appelle : "Vous pouvez tout à fait demander à raccrocher et à le rappeler immédiatement depuis votre téléphone, en cherchant son numéro dans votre répertoire", conseille Jérôme Notin.