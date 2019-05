PHOTOS Une nouvelle attaque de loup à Lans-en-Vercors

Les propriétaires d'un gite de Lans-en-Vercors ont découvert ce jeudi matin les cadavres d'une biche et de son faon et vu deux loups repartir dans la forêt.

Lans-en-Vercors, France

Quinze jours après Corrençon-en-Vercors, une nouvelle attaque de loups a eu lieu en Isère très près des maisons. Joël Goubet et sa femme, propriétaire du Gite du Traffet à Lans-en-Vercors, ont découvert ce matin vers 7h les cadavres d'une biche et d'un faon à 20m de leur maison et vu deux loups s'éloigner pour repartir dans la forêt. "J'adore la nature et j'ai souvent essayé d'apercevoir le loup et là je peux vous dire que je l'ai bien vu!", explique Joël Goubet. "Je ne suis pas impressionné mais c'est vrai que si près des maisons et en plein jour à 7h du matin ça pose question...". Des loups qui selon le même témoignage "sont remontés tranquillement vers la forêt, en se retournant deux ou trois fois. Ils n'ont peur de rien..."

Le cadavre de la biche gisant près du tennis, à 20 mètres du batiment du gîte du Traffet à Lans-en-Vercors - Jean-Charles Tabita - Société de chasse du Vercors