Disparition d'Aurélie Vaquier : une nouvelle battue à Bédarieux

Les proches d'Aurélie Vaquier exploreront ce samedi les rivières dans le secteur proche de Bédarieux dans l'Hérault. Ils organisent une nouvelle battue. Son frère Jérémy lance un appel à toutes les bonnes volontés. Aurélie Vaquier n'a plus donné de nouvelles depuis le 28 janvier.

Les proches d'Aurélie Vaquier se démènent pour la retrouver. Une nouvelle battue est organisée ce samedi 6 mars à Bédarieux dans l'Hérault. Le week-end dernier, une battue avait déjà été organisée. Il y avait une poignée de participants le samedi, une vingtaine le lendemain.

Les proches d'Aurélie Vaquier ont l'intention cette fois de fouiller toutes les rivières autour de la commune. Le rendez-vous est donné à 10h00 devant la mairie de Bédarieux. Les personnes qui souhaitent y participer peuvent nous rejoindre explique Jérémy, le frère de la disparue.

Aurélie Vaquier, 38 ans, serait partie de chez elle depuis le 28 janvier dernier. Elle n'a plus donné de nouvelle depuis. La gendarmerie de l'Hérault a lancé un appel à témoins le 24 février. L'enquête menée initialement part la brigade de Bédarieux est aujourd'hui gérée par la section de recherche départementale.

De nombreuses affiches ont été placardées dans tous les commerces de Bédarieux et bien au-delà. Il y a des affiches jusqu'à Narbonne dans l'Aude, Clermont-l'Hérault, en passant par Lodève, Saint-Pons-de-Mauchiens et Lamalou-les-Bains. "Partout où nous passons, nous distribuons et collons son portrait dans les lieux publics, là où il y a du passage" nous avait expliqué son frère Jérémy.