C'est le second point de vente du mouvement Emmaüs dans le département, installé depuis quelques jours à Mouans-Sartoux

Mouans-Sartoux, France

On y trouve des meubles, des vêtements, des objets en tout genre et des livres à petits prix. Sur 600 mètres carrés, la nouvelle boutique Emmaüs était très attendue dans l'Ouest du département. Certains clients "accros" devaient venir jusqu'à Saint-André-La-Roche au nord de Nice, soit pour faire des dons, soit pour profiter des occasions.

La communauté d'Emmaüs propose, dans ce nouveau lieu, des petits travaux à trois personnes en réinsertion. Des hommes et des femmes qui vivaient dans la rue et qui reconstruisent leur vie grâce à la communauté. Ils sont 38 dans le département à être hébergés gratuitement, ils touchent un revenu de solidarité et en échange ils donnent de leur temps pour faire tourner la boutique

Situé dans une ancienne épicerie bio, la boutique est seulement à 5 minutes de la sortie de l'autoroute A8

La Boutique Emmaüs de Mouans-Sartoux : 152 route de Tiragon. Ouverture tous les mercredi et vendredi après midi et le samedi toute la journée (10h-18h)

On y trouve des vêtements et des bijoux à partir d'un euro. © Radio France - Pauline Renoir