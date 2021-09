Une nouvelle campagne de sensibilisation contre les violences conjugales en Creuse

Pour lutter contre les violences conjugales, la préfecture de la Creuse et les associations du département lancent une nouvelle campagne de sensibilisation. Trois affiches, qui rappellent les numéros à contacter, sont fixées sur les grilles de la préfecture et visibles sur d'autres supports.

"Brisons le silence" : voilà le message affiché en lettres majuscules sur trois affiches accrochées aux grilles de la préfecture de la Creuse depuis le vendredi 24 septembre. Cette campagne de sensibilisation contre les violences conjugales vise à rappeler les numéros à contacter : le 39-19, pour être écouté et informé sur ce sujet et le 17 en cas d'urgence. Ces affiches, où l'on trouve des références à la ruralité de la Creuse, seront également diffusées sur les réseaux sociaux et publiées en quatrième de couverture du magazine du département, qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

Davantage de cas signalés en Creuse

Cette campagne est lancée dans un contexte où il y a encore trop de cas de violences conjugales et plus largement de violences intrafamiliales. En 2020, 370 personnes ont été prises en charge par les forces de l'ordre et/ou par les associations en Creuse. Le département n'est pas plus touché que les autres, mais comme dans le reste du pays, le nombre de cas signalés est en augmentation.