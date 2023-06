Une nouvelle campagne de prévention des feux de récolte en Charente-Maritime

Après le Val de Saintonge l'an dernier, la deuxième campagne de prévention des feux de récolte a été lancée symboliquement ce lundi après-midi à Saint-Jean-de-Liversay en plaine d'Aunis, l'autre grenier de la Charente-Maritime. En partenariat avec la Chambre d'agriculture et la préfecture de la Charente-Maritime, le SDIS 17 renouvelle donc sa campagne à destination des acteurs du monde agricole. C'est donc dans un champ de céréales et sous un soleil de plomb que le préfet Nicolas Basselier a présenté le dispositif et les outils mis à disposition pour prévenir au maximum les feux de récolte, à deux du début de la saison des moissons.

Un kit en forme de plaquette et une vidéo élaborés par la cellule communication des sapeurs-pompiers rappellent les conseils utiles en cas de risque élevé d'incendie, notamment pour les équipements essentiels de protection, la vérification des engins et des matériels, les horaires de récoltes et les consignes de sécurité en cas de départ de feu pour en limiter la propagation.

152 feux agricoles l'été dernier

L'occasion pour le SDIS 17 de rappeler que 152 incendies d'origine agricole ont été dénombrés l'an dernier dans le département. Des sinistres qui engendrent des risques pour les agriculteurs, leurs exploitations, mais aussi pour la population. Ils génèrent également un surcroît d'activité pour les sapeurs-pompiers déjà très sollicités pendant la haute saison touristique. "On demande d'abord aux agriculteurs de prendre le téléphone portable parce qu'on les géolocalise précisément maintenant. Ensuite on alerte les casernes les plus proches", détaille Didier Marcaillou, contrôleur général et directeur du SDIS 17.

Le patron des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime insiste sur l es bons réflexes à avoir au déclenchement d'un feu de récolte . "Le premier bon réflexe, c'est d'essayer d'éteindre le feu avec un extincteur emporté par l'agriculteur, ensuite il faut sortir la machine et nous appeler. Le temps de notre arrivée, il peut prendre une charrue avec des disques et faire le tour du feu pour limiter la propagation de celui-ci. Une sorte de pare-feu."

Le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier lance la campagne de prévention contre les feux de récolte © Radio France - Eric Le Bihan

"Il faut travailler à contre-sens du vent", Emmanuel Turnier

Des bonnes pratiques qui permettent à l'agriculteur de limiter ses pertes, mais aussi de préserver les potentielles habitations voisines. Enfin, la vertu de ces bons gestes est aussi de limiter un surcroît d'activité pour les sapeurs-pompiers déjà très sollicités pendant la haute saison touristique. Cette campagne de prévention intéresse Emmanuel Turnier à double titre. A la tête d'une exploitation de 135 hectares, dont 100 de céréales, cet agriculteur de Saint-Jean-de-Liversay est aussi pompier volontaire depuis près de 35 ans. Il est même le responsable du centre de secours de la commune.

Outre le système de déchaumeur évoqué par Didier Marcaillou, les céréaliers ont conscience des dangers potentiels engendrés par la période des moissons. L'idéal est de disposer d'un extincteur à portée de mains , de citernes à eau sur place et d'attaquer la saison avec du matériel révisé , histoire de limiter les risques de frottement ou roulements usés. "Il faut anticiper et faire la révision des engins avant la partie moisson. Ensuite pendant la moisson, il faut s'orienter et travailler à contre-sens du vent de manière à ce que le feu se dirige dans la zone déjà récoltée", résume Emmanuel Turnier.

loading

Cette nouvelle campagne de prévention des feux de récolte, c'est aussi l'occasion de faire passer le message bien au-delà des acteurs du monde agricole. "C'est très important, plus la population est au courant de cette campagne de prévention, moins elle est inquiète. Si les gens sont sensibilisés et qu'ils voient quelque chose, ils nous le signalent systématiquement, c'est un vrai partenariat", admet Sylvie Gatineau, maire de Saint-Jean-de-Liversay.