Une nouvelle cour administrative à Toulouse, pour "rapprocher la justice des habitants"

Pour les habitants de l'Occitanie qui ont déjà expérimentés la Cour administrative d'appel, il a fallu prendre la voiture. Aller jusqu'à Bordeaux, ou Marseille, les deux cours du genre les plus proches. C'est pour répondre à cette situation que va ouvrir celle de Toulouse. Elle est inaugurée ce jeudi 16 décembre, en présence du Premier ministre, Jean Castex, et ouvrira au premier trimestre 2022.

C'est en 2018 que le Conseil d'Etat propose la ville de Toulousepour ouvrir cette nouvelle Cour, au grand dam de Montpellier, autre candidate. Un organe de justice utilisé en cas de contestation de jugement en première instance au tribunal administratif, saisi pour tout litige entre un citoyen et une administration, comme l'Etat, ou une collectivité.

La capitale de région est choisie, par souci de cohérence, mais aussi grâce aux locaux qu'elle propose : ceux de l'ancien rectorat, en plein centre-ville. Rien besoin de construire, tout est déjà là, à réhabiliter. "Toulouse est une ville prisée, confirme Franck Rastoul, procureur général près la coup d'appel de Toulouse. Quand un bâtiment paraît correspondre aux besoins... Je pense que l'opportunité a été saisie."

Logique d'avoir cette Cour dans la capitale de région

Jusqu'à présent, tout justiciable occitan qui voulait saisir cette cour administrative d'appel devait donc faire du chemin, une perte de temps et d'argent pour tout le monde. Cela va redéfinir les cartes judiciaires : "C'est une problématique très importante, confirme Franck Rastoul. Les cartes judiciaires ne sont pas celles administratives. On comprend très bien que dans cette très grande région Occitanie, que l'on parle de Bordeaux, ou de Marseille, c'est très loin. Toulouse est la capitale de région, il est plus facile d'avoir cela ici."

Lui se réjouit bien sûr de cette implantation : "Cela va permettre d'avoir des facilités d'échange, c'est très satisfaisant de voir la justice se développer, s'implanter."

Près de 50 personnes vont y travailler

La Cour administrative d'appel de Toulouse va donc s'implanter dans l'ancien rectorat, et avec elle, 21 magistrats, ainsi que 25 agents de greffe. Deux chambres ouvriront début 2022, et deux autres suivront dans le courant de l'année, pour traiter les dossiers de première instance des tribunaux administratifs de Toulouse, bien sûr, mais aussi de Montpellier et de Nîmes.

La cour administrative d'appel de Toulouse sera inaugurée ce jeudi 16 décembre, en présence du Premier ministre, Jean Castex. Un bon timing, après le lancement par Emmanuel Macron des Etats généraux de la justice.