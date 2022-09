Une nouvelle crèche People & Baby fermée à Lyon après un incendie

Une crèche du réseau People & Baby à Lyon va être fermée administrativement durant trois mois après un début d'incendie mardi. Ce jour-là, des enfants s'étaient retrouvés bloqués à l'intérieur de l'établissement, a annoncé la préfecture.

Les assistantes laissent quatre enfants à l'intérieur

Mardi en fin d'après-midi, les pompiers sont intervenus dans la crèche "Lunes et Toiles", crèche bilingue de People & Baby, alertés par le personnel pour un début d'incendie. Des enfants auraient tourné le bouton commandant une plaque électrique sur laquelle étaient posées quelques torchons, qui ont commencé à brûler et à dégager une légère fumée. Les deux assistantes seraient sorties avec six enfants, mais en en laissant quatre autres à l'intérieur, car la porte était bloquée. Les pompiers sont rapidement intervenus, et, après avoir cassé la porte, ont récupéré les enfants. Aucun d'entre eux n'a été blessé et aucune hospitalisation n'a été nécessaire.

Décès d'une petite fille dans une autre crèche du même réseau

La décision de fermer provisoirement la crèche intervient trois mois après le décès d'une enfant de 11 mois dans une crèche du même groupe à Lyon. La victime a probablement été tuée par une employée qui lui fait ingérer un produit caustique. Cette crèche a été définitivement fermée mercredi. L'employée avait expliqué avoir été "excédée par ses pleurs" selon le parquet.