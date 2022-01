Une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillar examinée le 11 janvier

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse étudiera mardi prochain une troisième demande de remise en liberté de Cédric Jubillar. Le mari de Delphine, disparue il y a plus d'un an, est accusé du meurtre de sa femme et placé en détention provisoire à Seysses depuis juin dernier.