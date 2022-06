Une nouvelle démission à la mairie de Lignan-sur-Orb

La récente condamnation du maire a décidément bien à du mal à passer à Lignan-sur-Orb (Hérault). Une nouvelle élue a envoyé le 1er juin dernier sa démission au maire. Il s'agit de Catherine Montaron-Sanmarti, en charge notamment des affaires scolaires.

En décembre dernier, Jean-Claude Renau a été condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Béziers pour avoir harcelé moralement trois agents du service technique. Jean-Claude Renau a depuis fait appel de ce jugement. Mais sans attendre cette nouvelle audience judiciaire, une septième élue a donc décidé de ne plus siéger à ses côtés.

D'après des rumeurs, une autre élue envisagerait de quitter le Conseil municipal. "Il ne s'agit que de rumeurs" confirme Jean-Claude Renau. Mais si c'était le cas, une nouvelle démission entraînerait alors la dissolution du conseil. Les électeurs de Lignan-sur-Orb seraient alors contraints de retourner aux urnes pour élire un nouveau maire.

"Il règne un climat de méfiance des services communaux et des administrés qui ne sont plus sans ignorer la gravité de la situation dont seul le maire et un petit noyau d'élus avaient connaissance" expliquait en avril dernier Claudie Ferrand-Andres à France Bleu Hérault, elle aussi démissionnaire.

Jean-Claude Renau, élu en 2014 a par ailleurs été vice-président de l'agglomération de Béziers en charge de l'environnement.