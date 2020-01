Une nouvelle directrice à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone, France

Le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, Stéphane Gély, ainsi que de nombreuses personnalités étaient présents ce mercredi matin dans les murs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. La nouvelle directrice, Franca Annani en poste depuis septembre 2019, était installée officiellement dans ses fonctions.

Elle a débuté sa carrière en 1997 en qualité de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au centre pénitentiaire de Bapaume et à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Elle a aussi été DRH à la maison d'arrêt de Paris la Santé. Depuis décembre 2016, elle était directrice de la prison de Varennes-le Grand près de Chalon-sur-Saône (Saône et Loire).

Plus de détenus que de places

"C'est le deuxième centre pénitentiaire que je suis amenée à diriger. Celui-ci est plus important en terme de capacité et de personnels à gérer mais finalement les missions sont les mêmes. Mon ambition est de continuer à moderniser cet établissement, ce que j'ai commencé à faire depuis mon arrivée en septembre" explique la nouvelle directrice

La maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone a une capacité de 623 places. Actuellement 850 détenus écroués y sont hébergés, auxquels il faut ajouter 150 détenus sous bracelet électronique. "La surpopulation carcérale est un problème mais à la différence de certains établissements de la région, ici, il n'y a pas de matelas au sol. Nous pouvons offrir une cellule individuelle à un quart des détenus. La situation n'est pas idéale mais elle n'est pas aggravée par rapport à d'autres établissements d'Occitanie" précise France Annani.

Franca Annani la nouvelle directrice évoque la surpopulation carcérale Copier

Depuis son inauguration en 1990, des travaux d'entretien régulier ont été mis en oeuvre dont les plus significatifs sont en 2012, la sécurisation des cours de promenade et l'aménagement de douche en cellule en juillet 2017, l'établissement en est équipé à 100%

Ces dernières semaines deux détenus se sont suicidés à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone "une question complexe, un suicide est toujours vécu difficilement" souligne la nouvelle directrice qui préfère retenir les forces de l'établissement que les difficultés "je suis d'un naturel optimiste, je dit toujours que je pondère le pessimisme de ma raison par l'optimisme de ma volonté".