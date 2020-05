Une nouvelle embarcation de migrants prise en charge au large du cap Gris-Nez

Dix hommes et trois femmes ont été secourus dans la nuit de samedi à dimanche, dans le secteur de la pointe aux oies, alors qu'ils tentaient de traverser la Manche.

L'alerte a été donnée vers 4h du matin, ce dimanche. Une embarcation en difficulté est aperçue à l'Ouest du cap Gris-Nez, dans le secteur de la pointe aux oies. À bord, treize personnes - dix hommes et trois femmes -, tentent de traverser la Manche.

Cette traversée est extrêmement dangereuse. Ces migrants sont secourus vers 5h30 et ramenés à terre deux heures plus tard au port de Boulogne-sur-Mer. Ils sont sains et saufs.

Ce samedi, deux embarcations dont une avec des enfants ont été prises en charge au large de Calais.