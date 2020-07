Une nouvelle enquête ouverte sur des procurations douteuses à Marseille dans le secteur de Samia Ghali

C'est le journal La Provence qui a révélé dans un premier temps ce lundi matin l"ouverture d'une enquête concernant des procurations douteuses le 15ème arrondissement de Marseille. Le secteur dans lequel Samia Ghali a été élue dimanche 28 juin. Dans cette enquête diligentée par le parquet plusieurs policiers du commissariat du secteur nord, dans le 15 arrondissement, ont été entendus ce lundi afin de déterminer qui a tamponné ces procurations douteuses. "Ces policiers ont été entendus uniquement sur la procédure de recueil des procurations", a précisé la procureure de Marseille Dominique Laurens, insistant sur le fait qu'"il n'a été procédé à aucune perquisition dans un commissariat de police, au domicile de Mme Samia Ghali ou dans un local de campagne". Selon La Provence, ces procurations devaient bénéficier à Samia Ghali dans ce 8e secteur où elle a été élue maire une première fois en 2008, puis réélue en 2014 avant de battre ses rivaux une nouvelle fois il y a une semaine. Une information qui n'a pas été confirmée par la procureure.

Des enquêtes ouvertes déjà dans deux secteurs différents

Une première enquête préliminaire a été ouverte mi-juin par le parquet de Marseille sur de possibles fraudes aux procurations par des élus, militants et candidats Les Républicains. Une enquête sur de possibles "manœuvres frauduleuses", "faux et usages de faux". Des procurations "simplifiées" auraient été proposées notamment par une élue LR ainsi que par une colistière de Martine Vassal. Une enquête ensuite étendue dans le 6ème secteur où a été élu le maire Julien Ravier (LR). Des soupçons cette fois sont concentrés dans un Ehpad. Selon plusieurs proches de résidents, des procurations auraient été établies au nom de leurs parents, parfois atteints de maladies comme Alzheimer et à leur insu. Parmi les mandataires désignés sur la cinquantaine de procurations dans cet Ehpad, plusieurs étaient des proches de Julien Ravier, dont son directeur de campagne.