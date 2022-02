Une nouvelle et immense librairie à Saint-Laurent-du-Var

La commune n'avait plus de librairie depuis plus de dix ans. Située en face de Cap 3000, "La Grande Librairie" propose près de 40.000 références sur 1.300 m² et revendique être la plus vaste librairie de France.

1.300 mètres carrés de livres: voilà qui doit ressembler au paradis pour les lecteurs ! C'est la surface de "La Grande Librairie" qui a ouvert début février à Saint-Laurent du Var, avenue de Verdun, en face de l'entrée du centre commercial Cap 3000. Deux étages, plus de 38.000 références, une aubaine pour des Laurentins privés de librairie depuis plus de 10 ans. "Franchement, c'est l'idéal, on avait besoin de ça, s'enthousiasme Nicole. On aura davantage de choix, c'est impeccable." Douze ans sans librairie "C'est long ! lance Maïtena. Moi, je lis bien, j'aime les bouquins, ça manquait. On avait bien quelques livres dans Cap 3000, mais rien de terrible... Là, il y a tout!"

Le livre, ça marchera toujours

Tout, c'est un peu le credo de Marc-Henry Solange, fondateur des éditions Sydney Laurent et à l'origine de cette librairie. Il assume son côté fourre-tout. Ce qu'il veut, c'est mettre en avant ses auteurs, surtout les moins connus. "Quand vous mettez ces jeunes auteurs, méconnus, à côté de grands auteurs, ils prennent de l'importance" explique ce patron certain que le marché du livre ne cessera jamais d'être florissant. "Le Français est très sensible au toucher du papier. En période de crise, on est en hausse constante du chiffre d'affaires. Dans toutes les familles, vous avez des livres ! Le livre, ça marchera toujours."

La façade de La Grande Librairie rue de Verdun à Saint-Laurent-du-Var © Radio France - Camille Huppenoire

Marc-Henry Solange le revendique, "La Grande Librairie" est la plus vaste de France. Quand on lui oppose la librairie Mollat, à Bordeaux, il rétorque que Mollat vend également des disques. Lui, ne fait que du livre. Ne craint-il pas la concurrence de grandes enseignes proches, comme Cultura ou la FNAC ? "Il faut de la concurrence, si on veut se battre et gagner ! C'est un challenge que j'adore" sourit Marc-Henry Solange, qui assure que l'ouverture de la librairie a provoqué "un tollé [chez] tous les libraires de la région. Ils n'ont qu'à faire comme moi, prendre des auteurs inconnus et les faire monter."

Les dimensions de cette nouvelle librairie laisse quelques clients décontenancés, comme Christophe. "Je suis complètement perdu" admet-il, étonné aussi du style industriel "qui fait un peu entrepôt, pas vraiment librairie." Pour être sûr de ne pas se perdre dans ces milliers de références, il y a une valeur sûre : le vendeur ! Les huit salariés de la librairie savent comment s'orienter dans ce labyrinthe de pages.

La Grande Librairie, 111 avenue de Verdun, Saint-Laurent-du-Var, ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h.