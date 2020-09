"La Nouvelle Éco" : une nouvelle étape dans la réhabilitation de l'ancienne usine Berry-Tuft au Poinçonnet

En 2006, au moment de l'arrêt de la production de moquettes par l'entreprise Berry Tuft, une question s'est posée : que faire des 65 000 m2 de bâtiments situés sur une parcelle de 15 ha sur la zone du Forum au Poinçonnet ? Constatant des besoins d'entreprises locales en espaces de stockage, le groupe Beaulieu International Group (BIG), propriétaire du site a eu l'idée de le reconvertir en base logistique sous le nom de Berry logistic park. Une première phase de travaux a eu lieu entre 2017 et 2019. Une seconde s'est achevée cet été.

Un investissement de près de 9 millions d'euros

Au total jusqu'à aujourd'hui, c'est un investissement de 8,5 millions d'euros qui a été réalisé pour la création de six cellules allant de 1 392 à 13 851 m2. Les contraintes ne sont en effet pas les mêmes que pour un bâtiment dédié à la production. Il a ainsi fallu renforcer la charpente, isoler les cellules et en assurer l'étanchéité, aménager des quais et bien entendu répondre aux normes incendie avec des murs coupe-feu, des exutoires de fumée et des panneaux de cantonnement. Berry logistic park répond aux besoins d'entreprises locales comme Eurostyle, Pyrex, les transports Blanchet et Barilla qui vient justement d'investir le nouveau hall livré en juillet. Pour l'heure et dans un contexte économique incertain, toutes les cellules sont occupées jusqu'à la fin de l'année.

Une troisième et dernière phase de travaux est actuellement à l'étude afin de réhabiliter les 24 000 m2 restants d'ici 2021 ou 2022 et ce malgré un manque de visibilité en raison de la crise sanitaire. « Nous devons aller à l'investissement, que ces travaux soient faits dans les années qui viennent. On doit travailler pour l'avenir. Notre situation géographique au centre de la France est un atout pour nous », explique Marc Duponchel, responsable de la plateforme Berry logistic park.