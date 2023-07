Une nouvelle femme accuse Gérard Depardieu d'agressions sexuelles

Déjà mis en examen pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelle s sur une comédienne, accusé par treize femmes d'agression sexuelle dans Mediapart , Gérard Depardieu est mis en cause par un nouveau témoignage. Ce lundi, une femme accuse l'acteur d'agression sexuelle au micro de France Inter . Pour la première fois et sous couvert d'anonymat, Léa (prénom d'emprunt) dénonce les agissements de l'acteur lors d'un tournage en 2015.

ⓘ Publicité

Alors troisième assistante mise en scène sur le tournage d'un téléfilm, le rôle de Léa, 27 ans à l'époque, est de gérer les acteurs, et notamment Gérard Depardieu. Elle a déjà travaillé avec lui, elle l'a notamment croisé quelques mois auparavant sur un autre tournage. Et déjà, elle dit avoir essuyé des remarques déplacées, des propositions sexuelles et des "mains baladeuses". Mais elle explique avoir eu besoin de ce nouveau contrat.

À lire aussi Gérard Depardieu : treize femmes accusent l'acteur de violences sexuelles dans Mediapart

Paroles et gestes totalement déplacés

Sur le plateau, elle affirme avoir subi quotidiennement des remarques et des gestes déplacés de la part de Gérard Depardieu. "Au début c'était des remarques sur le physique devant toute l'équipe technique", comme "je vais te péter la rondelle", se remémore l'assistante mise en scène. Elle décrit avoir ensuite reçu des "propositions de plus en plus appuyées de rapports sexuels, même rémunérés". "Il y avait les mains baladeuses, sur les fesses et à l'entrejambe", ajoute-t-elle.

"Il a baissé son pantalon et m'a montré son sexe"

Un jour, sa supérieure hiérarchique lui demande de rester seule dans une chambre avec l'acteur, pour qu'il n'entre pas dans le décor pendant une prise. "Il a baissé son pantalon et m'a montré son sexe", affirme-t-elle. Elle raconte avoir "paniqué et quitté la pièce comme [elle] pouvait". "Il m'a rattrapée dans le couloir, bloquée contre le mur" mais "son ventre bloquait tout donc il n'a rien pu faire, mais dès que j'ai pu avoir un peu de répit, j'ai couru et je me suis enfermée dans une autre pièce", ajoute-t-elle. La jeune femme assure avoir été par la suite réprimandée pour ne pas avoir réussi à maintenir l'acteur hors du champ de la caméra.

La pression étant trop lourde, elle se confie peu à d'autres membres de l'équipe. Elle termine le tournage en se promettant de ne plus jamais travailler à nouveau avec Gérard Depardieu. Contacté par France Inter, un de ses anciens collègues, qui était dans l'équipe technique sur le téléfilm, assure avoir remarqué que la jeune femme était mal à l'aise. Il affirme également qu'elle lui a raconté à la fin du tournage cette agression.

"Depardieu est intouchable"

La parole de cette femme se libère huit ans plus tard après les révélations de Mediapart , qui a dévoilé en avril les témoignages de 13 femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexistes et sexuelles entre 2004 et 2022. "Suite aux témoignages que j'ai pu entendre récemment, je me suis dit qu'il fallait que moi aussi je partage le mien, notamment si cela pouvait permettre que ça n'arrive plus, avec lui ou avec d'autres", explique-t-elle. Mais craignant des représailles professionnelles et estimant Gérard Depardieu "intouchable", l'assistante mise en scène ne souhaite pas à ce stade porter plainte.

L'acteur a toujours démenti les accusations contre lui

Les avocats de l'acteur n'ont pas donné suite aux sollicitations de France Inter sur ces faits particuliers. Gérard Depardieu est déjà mis en examen pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. L'acteur a toujours démenti toutes les accusations pouvant relever de la loi pénale.