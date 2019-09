Une nouvelle fois, des seringues usagées trouvées dans une école maternelle de Montpellier

Montpellier, France

C'est dans le petit jardin pédagogique qui est derrière l'école que les enfants ont trouvé des seringues usagées. Deux fois la semaine dernière et cette semaine, encore une fois. L'endroit est facilement accessible, à deux pas de la cité Gély et du parc de la Guirlande, connus pour être fréquentés par les toxicomanes.

Pour certains parents cette école n'est pas une obligation, c'est un choix

Certains parents d'élèves sont évidemment très inquiets. Ils trouvent cela d'autant plus malheureux qu'ils ne cessent de louer la qualité et l'investissement des enseignantes, qu'ils ne tarissent pas d'éloge sur les projets artistiques, bref, ils tiennent profondément à cette école qui accueille 120 élèves. Les parents n'ont pas l'ambition de stopper un trafic qui existe et existera encore. Mais plutôt le souhait de préserver l'école de leurs enfants.

Bis repetita

En février, c'est une fillette de 4 ans et demi qui a raconté à son père, le soir à la maison, qu'elle avait vu deux seringues par terre à l'école. Elle n'y a pas touché. Comme beaucoup de ses camarades, elle sait qu'il ne faut pas et respecte les consignes. À l'époque la mairie avait décidé de rehausser le portail d'entrée pour éviter les projections, d'accentuer la présence de la police municipale et d'interpeller les équipes mobiles de sécurité du Rectorat. Mais sept mois plus tard donc, le problème se pose à nouveau.

Quelle solution?

Les parents n'ont pas l'ambition de stopper un trafic qui existe et existera encore mais plutôt le souhait de préserver l'école de leurs enfants. Ils proposent de donner davantage de moyens aux associations de terrain qui font de la prévention. Problème : c'est que c'est le contraire qui se produit. Leurs subventions sont en baisse.