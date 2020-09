Une nouvelle fusillade a eu lieu tôt ce lundi matin à Toulouse, dans le nord de la ville. Le bilan est lourd : un mort et un blessé. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant.

Une nouvelle fusillade à Toulouse : un mort et un blessé

La police est intervenue tôt ce lundi matin dans le quartier Lalande à Toulouse pour une nouvelle fusillade qui a fait un mort et un blessé.

Il est 7h ce lundi matin lorsque les secours sont appelés pour des coups de feu entendus chemin de l'Église de Lalande, dans le nord de Toulouse. Les secours se rendent sur place et découvrent le triste bilan d'une nouvelle fusillade dans la ville rose : un mort et un blessé. La victime est un homme et une femme a été légèrement blessée dans cette fusillade.

Pour le moment, impossible de préciser ce qui a pu la motiver dans ce quartier certes proche des Trois Cocus où se sont déjà déroulées de nombreuses fusillades, mais bien plus pavillonnaire. Le parquet s'est également rendu sur place.

Plus d'informations à venir.