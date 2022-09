Une nouvelle fusillade sur le camp de migrants de Loon-Plage, la deuxième en 12 heures

Un jeune majeur de nationalité irakienne a reçu une balle dans la tête mercredi 7 septembre vers 12h30, dans le camp de Loon-Plage, près de Dunkerque. La veille, une première fusillade a fait deux blessés, dont un Soudanais toujours entre la vie et la mort.

Les violences montent une nouvelle fois d'un cran dans le camp de migrants de Loon-Plage, près de Grande-Synthe (Nord). Une fusillade a éclaté ce mercredi midi, faisant un blessé, un Irakien d'une vingtaine d'années, qui a reçu une balle dans la tête. Il a été transféré au CHR de Lille.

Neufs migrants blessés à l'arme à feu la semaine dernière

La veille, à 23 heures et au même endroit, une première fusillade a fait deux blessés. Le pronostic vital est toujours engagé ce mercredi soir au CHR de Lille pour un Soudanais de 30 ans. Un Érythréen de 32 ans a été plus légèrement blessé et transporté au CH de Dunkerque.

à lire aussi Neuf migrants blessés dans une fusillade à Loon-Plage, près de Dunkerque, le camp évacué

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Dunkerque. Ce camp, où plus d'un millier de migrants sont installés, est le théâtre de scènes de guerre depuis le mois de mai. Le mardi 30 août, neufs migrants ont été blessés lors d'un fusillade, dont certains dans un état grave. La semaine précédente, des coups de couteau ont été échangés. Au mois de mai, un migrant était mort tué par des tirs de kalachnikov.

Des règlements de compte entre passeurs

Près de 500 migrants ont été évacués la semaine dernière. Aucune évacuation n'a eu lieu ce mercredi. Cette nouvelle fusillade a eu lieu en pleine journée, ce qui est rare selon Salam, l'association qui distribue notamment des repas. Les bénévoles observe de plus en plus d'Africains depuis un an, dans ce camp auparavant dominé les Kurdes.

"Il y a un an encore, il y avait quelques Soudanais qui étaient simplement tolérés : ils avaient le droit de manger à la fin, s'il n'y avait pas assez à manger, ils ne mangeaient pas, se souvient Claire Millot, secrétaire générale de l'association Salam. A Calais, on a eu l'habitude de ces bagarres entre différentes communautés car les passeurs les faisaient se battre pour la gestion des parkings. Ils ne veulent pas que l'on fasse arrêter les passeurs parce qu'ils les ont payés. Quand des passeurs sont arrêtés, les migrants perdent des milliers d'euros !"

Aucune conséquence dans la commune selon le maire

Certaines associations ont choisi de se retirer quelques jours après la dernière fusillade en plein jour en mai dernier, mais Salam veut continuer ses distribution. "Ce sont des gens qui ont fui la guerre, ils ne sont pas venus pour se battre. Si on les abandonne quand ils sont victimes, ici, de violences, c'est horrible."

De son côté, le maire de Loon-Plage explique ne pas être tenu au courant par les autorités de ces fusillades. Eric Rommel rappelle que le camp est situé en zone portuaire, et qu'il n' y a donc aucune conséquence sur le centre urbain et sur la vie des habitants de la commune. Il n'a pas souhaité faire plus de commentaires.