Une nouvelle grosse saisie de cannabis pour les douaniers dijonnais

Ce ne sont pas moins de 103 kilos de résine de cannabis et près de 445 kilos de pollen de cannabis que viennent de saisir les douaniers dijonnais sur l'A6. La drogue était dissimulée dans un chargement de plaque de plâtre en provenance d'Espagne et transporté par un camion immatriculé en Roumanie.

Les agents de la brigade de surveillance de Dijon viennent d’intercepter à bord d’un chargement de plaques de plâtre en provenance d’Espagne, 103,12 kg de résine de cannabis et 444,64 kg de pollen de cannabis, pour une valeur totale estimée à plus de 3,9 millions d’euros sur le marché illicite.

Un camion roumain en provenance d'Espagne

La saisie s'est déroulée le mardi 24 mai, lors d’une mission sur l’A6. Les douaniers décident de procéder au contrôle d’un ensemble routier immatriculé en Roumanie. Le chauffeur, de nationalité roumaine, déclare venir d’Espagne et se rendre en Belgique. Il présente un document de transport couvrant une cargaison de 10 palettes de plaques de plâtre. Inspectant le chargement, les douaniers constatent la présence d’une palette anormalement chargée.

La drogue était dissimulée dans une sorte de cercueils - Direction régionale des douanes de Dijon

La drogue dissimulée dans des "cerceuils"

Les douaniers dijonnais soulèvent alors des plaques de plâtres et découvrent une cachette formée par des plaques découpées, remplie de ballots. L’ouverture de ces derniers révèle la présence de résine de cannabis. Le déchargement et la fouille complète de la remorque permettent alors de découvrir, répartis sur 3 palettes, 16 ballots camouflés dans un système de cercueil entre les plaques de plâtre, pour un total de 103,12 kg de résine de cannabis sous forme d’ovules et 444,64 kg de pollen de cannabis sous forme de savonnettes.

Le chauffeur convoqué fin juin devant la justice

Le conducteur du camion a été remis aux services de la Brigade de Recherche de Beaune. Les suites judiciaires sont conduites par le parquet de Dijon, l’affaire a été renvoyée au 24 juin.

En 2021, la douane a intercepté près de 75 tonnes de cannabis (+24 % par rapport à 2020), dont 85 % des saisies ont été réalisées sur le vecteur routier.