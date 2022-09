Une nouvelle grosse saisie de tabac sur l'A4 dans le Pays Haut

Les grosses saisies de tabac s'enchaînent pour les gendarmes de Meurthe-et-Moselle. Plus de 18 kilos de tabac de contrebande ont été saisies sur l'A4 en début de semaine.

Plus de 18 kilos de tabac ont été saisis par les gendarmes

C'est la troisième importante saisie de tabac des gendarmes de Meurthe-et-Moselle depuis le début du mois : plus de 18 kilos de tabac ont été découverts dans une berline dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 septembre. La voiture a été arrêtée sur l'autoroute A4 par les gendarmes de Mars-la-Tour.

A bord, les gendarmes ont découvert quatre cartouches de cigarettes ainsi qu'une centaine de pots et sachets de tabac (plus de 18 kilos) cachés dans la voiture, le coffre, à la place de la roue de secours. L'automobiliste filait en direction de la Vendée où il réside, apparemment pour revendre le tabac. Il a été placé en garde à vue et sera convoqué devant le tribunal prochainement.

Le tabac a été saisi et sera détruit.