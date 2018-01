Alors qu'une centaine d'établissements pénitentiaires ont été touchés par les blocages, ce lundi, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, a reçu les trois principales organisations syndicales (UFAP/UNSA, CGT et FO) pour négocier autour de la sécurité, de l'emploi et de la rémunération des personnels pénitentiaires. Les syndicats qui ont décidé de maintenir la pression : ils appellent à une nouvelle journée de blocage des prisons. Plus d'une trentaine d'établissements devraient être à nouveau bloqués, partiellement ou totalement, par les surveillants de prison, comme à Poitiers, à Rennes ou encore à Chambéry.

Nouvelle réunion au ministère de la Justice ce mardi à 14h

La mobilisation, déclenchée par l'agression de surveillants dans une prison du Pas-de-Calais le 11 janvier, est l'une des plus importantes depuis 25 ans. La garde des Sceaux a reconnu lundi, à l'issue de la rencontre avec les syndicats, que le métier de surveillant pénitentiaire était "extrêmement difficile" et qu'elle souhaitait déboucher "le plus rapidement possible" sur "des résultats concrets pour les personnels de surveillance". Elle recevra à nouveau les syndicats à la Chancellerie, ce mardi à 14h, pour parler création d'emplois - même si Nicole Belloubet a précisé qu'elle ne pouvait pas faire beaucoup mieux que le recrutement de 1.100 gardiens sur quatre ans, ce qu'elle a déjà proposé aux syndicats, sécurité des personnels et indemnités.

"Nous voulons une réflexion sur le métier. On ne veut plus être considérés comme de simples porte-clés", a déclaré à l'AFP Christopher Dorangeville, secrétaire général de la CGT-Pénitentiaire. "Il est hors de question pour nous de suspendre le mouvement", a déclaré à la presse le secrétaire général de l'Ufap-Unsa Justice (majoritaire), Jean-François Forget. Son homologue à FO, Emmanuel Baudin, a appelé à "amplifier" le mouvement. "Notre but est de trouver une solution. Nous voulons mettre la pression", a-t-il expliqué.