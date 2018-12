PHOTOS - Une nouvelle journée de mobilisation des lycéens à Pau

Les lycéens palois se sont donné rendez-vous ce jeudi matin pour une quatrième journée de mobilisation contre la réforme du baccalauréat et Parcoursup.

Pau, France

Un peu moins de 200 élèves du lycée Saint-Cricq étaient devant les grilles du lycée Barthou ce matin à 8 heures et demie. Ils ont jeté quelques pétards, un élève a tenté d'escalader la grille, mais les forces de l'ordre se tiennent pour l'instant à distance. Ils ont ensuite décidé de se rendre place Clemenceau, et là devant la mairie puis sur le boulevard des Pyrénées. Ils ont ensuite rejoint le centre Bosquet, et les grévistes de Saint-John Perse.

Peu avant 11 heures, au moins deux lycéens ont été interpellés à l'Université de Pau-Pays de l'Adour. À midi, sept ou huit personnes avaient été interpellées.

Les élèves sont arrivés devant la mairie © Radio France - DC

L'entrée en cours s'est faite normalement à 8 heures à Barthou, l'établissement a ensuite fermé la grille.

Les élèves de Saint-John Perse eux aussi se mobilisent, quelques pétards ont été lancés, mais la situation reste calme. Plus tard dans la matinée, les CRS se sont déployés devant les grilles du lycée. Les sacs sont fouillés à l'entrée.

Certains élèves, une dizaine peut-être ont jeté des pierres en direction des forces de l'ordre, sans les atteindre. Vers 10 heures et demi, les manifestants sont parti vers le campus. Des lycéens ont escaladé un portail pour traverser les terrains de foot vers le fast-food Quick. Les policiers ont poursuivi les jeunes qui fuyaient dans le parking de la faculté de lettres. Certaines poursuites ont continué dans la zone commerciale de Leclerc.

Devant le lycée Saint-John Perse ce jeudi matin © Radio France - Mathias Kern

Une poubelle en feu devant le lycée Saint-John Perse à Pau en milieu de matinée © Radio France - Mathias Kern