Avocats, magistrats et greffiers se mobilisent à nouveau, ce mercredi 11 avril, contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement. Les professionnels de la justice s'inquiètent notamment du projet de fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, et donc de la suppression éventuelle de certains tribunaux d'instance.

Manifestation à 13h à Paris

A Paris, avocats, magistrats et greffiers se retrouvent ce mercredi à 13h pour manifester de la place du Châtelet jusqu'à celle de l'Opéra. Pierre-Ann Laugery, le bâtonnier de Nanterre, a dit sur franceinfo espérer "25.000" professionnels dans la manifestation parisienne. Cette nouvelle journée "justice morte" a lieu une semaine avant l'arrivée du projet de réforme en Conseil des ministres, qui doit avoir lieu le 18 avril.

La crainte de la suppression des tribunaux d'instance

Les avocats, magistrats et greffiers craignent notamment la suppression des tribunaux d'instance, qui seraient regroupés avec les tribunaux de grande instance. "C'est une très mauvaise idée", juge Pierre-Ann Laugery. Pour lui, cela "signifie contribuer à la désertification judiciaire comme on est en train de contribuer à la désertification médicale". Les membres du corps judiciaire ont pourtant été concertés par le gouvernement, mais "c'est une concertation de façade", dit Pierre-Ann Laugery. "C'est une concertation qui repose sur un mensonge. On a mis au milieu de tout ça des magistrats et des avocats alibis, on n'a quasiment pas tenu compte de leurs préconisations".

Le gouvernement veut rassurer

En mars, le premier ministre Edouard Philippe avait assuré que "l'intégralité des sites géographiques existants" seront "préservés". Si l'exécutif entend "fusionner les juridictions de la grande instance et de l'instance", "aucun" tribunal ne sera fermé", avait-t-il assuré à Reims.