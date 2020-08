Une nouvelle noyade dans la Marne à Châlons-en-Champagne

Ce dimanche 9 août 2020, en fin d'après-midi, un père de famille de 26 ans a trouvé la mort en se baignant dans la Marne à Châlons-en-Champagne, non loin du parcours de santé. Pompiers et urgentistes ont tenté de le réanimer et de le transporter à l'hôpital, en vain.

Les causes de la noyade ne sont pas connues. Une enquête est ouverte pour les déterminer. Le corps doit subir une autopsie.

En juin 2020, un adolescent de 17 ans s'était déjà tué en se baignant dans la Marne à Châlons-en-Champagne.