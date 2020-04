Une nouvelle nuit de tensions dans la métropole de Lille

La nuit de mardi à mercredi a encore été marquée par des incendies de poubelles et même d'un véhicule à Tourcoing (Nord) où les pompiers ont essuyé des jets de projectiles lancés depuis un immeuble.

A Roubaix, dans le quartier des Trois-Ponts, des containers ont été incendiés. Les pompiers ont là encore été la cible de projectiles lancés depuis la voie publique. La police a interpellé une personne suspectée d'avoir mis le feu à une poubelle.

Une montée des tensions liée à la présence policière accrue

Des faits similaires avaient eu lieu déjà à Roubaix dans la nuit de lundi à mardi et à Lille-Sud dans la nuit de dimanche à lundi.

Ces agissements sont le fait de petits groupes de 10 à 15 personnes explique la police du Nord qui constate une montée des tensions et des refus d'obtempérer dans certains quartiers où les forces de l'ordre sont plus présentes qu'à l'accoutumée avec 30% d'effectifs en plus pour faire respecter le confinement et les mesures barrières liées à la lutte contre l'épidémie de coronavirus.