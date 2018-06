Le département de Loire-Atlantique a inauguré vendredi 22 juin un nouvelle piste cyclable entre Corsept et Saint-Brévin. Un itinéraire de 7 kilomètres qui boucle le parcours touristique "La Loire à Vélo" qui traverse le Centre-Val de Loire et Les Pays de La Loire.

Saint-Brevin-les-Pins, France

La boucle est bouclée. Le dernier tronçon de l'itinéraire touristique "La Loire à Vélo" entre Corsept et Saint-Brévin arrive désormais jusqu'à la jonction avec l'Océan Atlantique.

Cet été, les cyclo-touristes vont pouvoir profiter de ces 30 dernières minutes de ballade, le long de la Loire, et sans aucune voiture. Une petite piste de 7 kilomètres, mais un long projet.

De la création jusqu'à la mise en oeuvre

Au total, le département a mis plus de neuf ans pour imaginer, créer puis réaliser ce nouvel itinéraire. Le département a d'abord dû penser, négocier avec les collectivités traversées le meilleur parcours.

Il a fallu ensuite faire des études et acheter les terres sélectionnées aux particuliers. Les travaux pour réaliser cette nouvelle piste n'ont duré, eux, qu'un an et demi. Coût de la réalisation : 400 000 euros. La région, qui chapeaute le projet "La Loire à Vélo" a apporté son aide financière (25%).

Ce lundi, le département vote la mise en oeuvre d'un nouvel itinéraire, encore plus long : 118 kilomètres. Il partira de Carquefou pour aller jusque dans le Maine et Loire. Les travaux doivent commencer à l'automne 2018.