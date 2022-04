Une nouvelle plainte déposée contre PPDA pour viol

Une 17e plainte a été déposée ce mercredi à l'encontre de l'ex-présentateur vedette de TF1. Une ancienne journaliste de la chaîne l'accuse de viol et tentative de viol en 1995. Son témoignage sera diffusé ce jeudi soir dans le magazine "Complément d'Enquête" sur France 2.

Patrick Poive d'Arvor à Bordeaux en 2016 pour une conférence "Littérature et journalisme"

Une nouvelle plainte a été déposée contre PPDA ce mercredi. Une femme dont le témoignage est diffusé ce jeudi soir dans le magazine Complément d'Enquête sur France 2 dénonce un viol et une tentative de viol dans les locaux de TF1 en 1995. Âgée de 24 ans à l'époque des faits, cette jeune journaliste était employée à la rédaction de TF1 quand elle explique avoir été violée dans le bureau du journaliste.

Mon corps était là mais moi je n'étais plus là

Après un échange sur sa vie sentimentale, elle raconte : "Il m'a basculée avec ses mains sur la moquette. Mon corps était là mais moi je n'étais plus là. Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon, et il m'a violée." Cette jeune femme accuse par ailleurs le présentateur vedette de tentative de viol quelques jours plus tard dans les locaux déserts de la rédaction. L'avocat de Patrick Poivre d'Arvor assure ne pas avoir eu connaissance de cette plainte.

17 plaintes au total et 2 procédures judiciaires pour viol

A ce jour, 17 plaintes ont été déposées contre Patrick Poivre d'Arvor, dont 7 pour viol et l'ex-présentateur vedette de TF1 est actuellement visé par deux procédures pour viol. Une première enquête avait été classée sans suite l'été dernier pour prescription et insuffisance de preuves.

De son côté, PPDA a contre-attaqué dans les affaires de violences sexuelles qui le visent. Il a porté plainte ce mercredi pour dénonciations calomnieuses contre 16 femmes qui ont porté des accusations contre lui. Le collectif formé par plusieurs plaignantes dénonce sur Twitter des "propos outrageant".