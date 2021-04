Une nouvelle prison de 550 places à Vannes en 2027

Au nord, dans la zone du Chapeau Rouge

Une nouvelle prison va donc voir le jour à Vannes d'ici 2027. Ça fait partie du "Plan 15.000 places" voulu par Emmanuel Macron et qui va être détaillé ce mardi par le Premier Ministre, Jean Castex, et et le Ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

Cette nouvelle prison sera construite dans la zone du Chapeau Rouge, au nord de la ville, près de la RN166 Vannes-Rennes.

550 places à Vannes contre 45 aujourd'hui

Ce nouveau centre pénitentiaire de 550 places en fera le deuxième plus important de Bretagne après celui de Rennes-Vezin, qui accueille 639 détenus à ce jour, selon l'OIP, l'Observatoire International des Prisons.

Aujourd'hui, toujours selon l'OIP, la prison actuelle du centre ville de Vannes (Place de Nazareth) accueille 77 détenus, pour une capacité de 45 places.