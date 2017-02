Une nouvelle prison de 550 places bientôt construite à Colmar

La ville de Colmar dans le Haut-Rhin va accueillir une nouvelle prison de 550 places. Le ministère de la Justice a dévoilé ce jeudi la liste des 33 nouveaux établissements pénitentiaires pour lutter contre la surpopulation carcérale.

C'est finalement Colmar qui l'emporte. La ville du Haut-Rhin va accueillir une prison de 550 places. Le terrain au sud-est de la ville proposé par Colmar a été retenu par le ministère de la Justice pour lutter contre la surpopulation carcérale. En tout, 33 nouvelles prisons seront construites en France. La mairie de Colmar souhaitait rester "une capitale judiciaire". C'est pour cela que le maire, Gilbert Meyer avait déposé une candidature début janvier.

Jean-Jacques Urvoas, le garde des sceaux, salue "les élus et les parlementaires pour leur mobilisation et leur engagement d'accompagner l'Etat dans la construction d'un établissement pénitentiaire". Les démarches foncières et les procédures d'acquisition s'effectuent entre la Direction de l'Administration Pénitentiaire, l'Agence Publique pour l'immobilier de la Justice et la Préfecture du Haut-Rhin.

La prison de Colmar est déjà en situation de surpopulation carcérale avec 191 détenus pour 119 places existantes. Il y a quelques semaines, cette situation avait été dénoncée par les syndicats des personnels chargés de la surveillance de la prison.