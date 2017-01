Une nouvelle réunion pour les opposants de la prison de Saint Bonnet les Oules

Nouvelle réunion publique ce lundi soir à 19 h 30 à Saint Bonnet les Oules au sujet du projet de construction d’une maison d arrêt

Après la période des fêtes et une retombée normale de la mobilisation durant cette période de trêve, l’association "Non à la prison" veut relancer la contestation et remobiliser en prévision d’une manifestation annoncée le 21 janvier prochain.

La crainte des opposants du projet de construction d’une prison à Saint Bonnet les Oules, c’est que le soufflé de la mobilisation soit retombé durant les fêtes. Les tergiversations et les reports de décision de de l'administration et de l'état ajoutés à la période de fêtes risquent d'avoir un effet soporifique sur les habitants du secteur. C’est donc pour réveiller les consciences que les opposants veulent ce lundi soir faire un énième point sur le dossier. Lors de cette réunion ils feront la synthèse des arguments qui plaident pour une construction ailleurs.

Préparer une manifestation d'envergure le 21 janvier

demanderont aux participants de se préparer a une démonstration de force le 21 janvier prochain peut être un blocage de l’autoroute A72 ou une opération escargot, pour faire entendre leur opposition au dossier. Tout cela avant une prochaine réunion avec le préfet et les administrations programmée le 27 janvier