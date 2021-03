Une nouvelle saisie de drogue dans le quartier Pissevin à Nîmes

Cette opération anti-délinquance a été menée ce jeudi sur réquisition du Procureur de la République de Nîmes dans le quartier Pissevin. Les policiers ont réalisé des contrôles et des fouilles dans les halls et les parties communes d'immeubles avec l'assistance de chiens spécialisés en recherche de stupéfiants, d'armes et de munitions. Ils ont ainsi découvert dans un box situé au sous-sol d'une résidence, 280 grammes d'herbe de cannabis conditionnés pour la vente dans des pots, sachets et boîtes. Les policiers ont également trouvé un gilet pare-balle, une balance de précision et de nombreux pots et capsules vides pouvant servir à conditionner du cannabis et de la cocaïne.

Une perquisition au domicile de la locataire du box a permis la saisie de 17 grammes de résine de cannabis dans une chambre.

L'intégralité des produits a été saisie. Une enquête judiciaire est en cours.