Nouvelle série de cambriolages nocturnes en Ardèche : neuf commerces visés

Dans la nuit de jeudi à vendredi, six commerces ont été cambriolés en Ardèche. Il y aurait également eu trois tentatives. C'est la deuxième série de cambriolages nocturnes de la semaine.

Six commerces ont été cambriolés en Ardèche dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur les communes du Teil, de Saint-Julien-en-Saint-Alban, de Flaviac et de Chomérac, deux bureaux de tabac, une pharmacie et un café ont été cambriolés.

A Tournon-sur-Rhône, c'est une épicerie qui a été cambriolée et à Soyons, il s'agit d'une pharmacie. Les voleurs sont partis avec le fond de caisse, une centaine d'euros seulement. Les forces de l'ordre ont aussi relevé trois tentatives de cambriolages. On ne sait pas s'il s'agit d'une même équipe. Il y avait déjà eu un périple de voleurs dans la nuit de mardi à mercredi en Ardèche.