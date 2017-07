Une nouvelle tribune dans deux ans pour le stade Saint-Pée à Oloron

Le maire d'Oloron Hervé Lucbéreilh annonce un chantier de 2 à 3 millions d'euros qui sera achevé en juin 2019. Une étude doit dire dans quelques jours s'il faut tout raser ou si une partie de la tribune peut être conservée.

La tribune principale (de 2100 places) a été partiellement détruite en mars par un incendie. L'enquête n'a toujours pas pu déterminer s'il s'agissait d'un incendie criminel ou pas. Aujourd'hui la ville veut aller vite pour reconstruire ou réaménager. Une étude est attendue dans quelques jours. Un architecte sera ensuite très vite nommé pour que le conseil municipal puisse se prononcer sur les devis fin janvier, début février 2018.

Le maire Hervé Lucbéreilh chiffre les travaux entre deux et trois millions d'euros.

Le maire Hervé Lucbéreilh promet d'aller vite. Copier

Pour aider le club de rugby, le conseil municipal pourrait également voter une subvention exceptionnelle. Le Fécéo a actuellement un trou de 60 000 € dans ses caisses, directement lié à l'incendie.

C'est dur pour nous. Financièrement, ça a des conséquences importantes - Joël Amans Président du FCO

Le Président du club redoute un effondrement du nombre d'abonnés et de spectateurs cette année à Saint-Pée. "On a fait des déçus cette année. Quand je discute avec des oloronais, ils me disent : " Moi je me pose la question de reprendre mon abonnement la saison prochaine."

Joël Amans redoute de perdre des abonnés la saison prochaine. Copier

Une tribune provisoire de 560 places pourrait être mise en place dans un an, le temps des travaux.