Une noyade et plusieurs sauvetages au Pays Basque ce week-end

Un homme de 70 ans est décédé ce dimanche 13 septembre à Saint-Jean-de-Luz. Il était déjà en arrêt cardiaque quand il a été repéré à deux cents mètres au large vers 16 heures par des surfers. Ces derniers l'ont ramené sur la plage d'Erromardie et les nombreux secours dépêchés sur place (pompiers de Saint-Jean-de-Luz et d’Hendaye et le SAMU de Bayonne) n'ont pu le réanimer.

Les secours fortement mobilisés ce week-end

Une heure plus tard, plage du Métro à Tarnos, deux nageurs d'une vingtaine d'années ont été hélitreuillés. Impossible de revenir par leurs propres moyens, l'un d'entre eux, emporté par les courants, se trouvait carrément à plus de trois cents mètres du rivage. Ils ont reçus l'assistance des maîtres-nageurs-sauveteurs, avant d'être ramenés sur le sable via l'hélicoptère.

Secours en montagne

Une femme de 45 ans a fait une chute ce dimanche sur les pentes de la Rhune et s'est fracturé la cheville. Elle a été prise en charge par l'hélicoptère et emmenée au Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne. Samedi déjà, des randonneurs avaient déjà été secourus au col d'Ibardin ainsi qu'à Ainhoa.