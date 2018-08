Escolives-Sainte-Camille, France

Il est environ 16 heures, ce samedi 11 août, lorsque cet homme de 19 ans, qui se baigne au niveau de la Cour Barrée, est pris dans les eaux vives de la rivière. En effet, le courant de l'Yonne, d'ordinaire assez calme, est particulièrement fort à cet endroit, juste après le pont de la départementale.

Sauvé par deux hommes et une kayakiste

L'homme ne réussit pas à regagner la rive ; il se débat et boit la tasse à plusieurs reprises, mais ne parvient pas à se sortir de l'eau. Quelques témoins de la scène tentent alors de l'aider. Une femme en kayak lui lance une corde. Deux hommes de 19 et 20 ans se mettent à l'eau, et réussissent à le sortir du courant. Ils le mettent en sécurité contre l'un des piliers du pont, jusqu'à l'arrivée des pompiers.

La victime, vivante, mais en état d'urgence absolue, a été emmenée à l'hôpital d'Auxerre.