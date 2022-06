Une nuit à combattre un incendie pour les pompiers à Serviers-et-Labaume

Un feu de forêt a mobilisé les sapeurs-pompiers du Gard à Serviers et Labaume. Ils sont intervenus vers 23h ce jeudi soir et y ont passé toute la nuit.

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour un feu de forêt, à proximité de la route départementale 981, au lieu-dit "La Boscarasse" sur la commune de Serviers-et-Labaume. Ils sont intervenus vers 23h ce jeudi soir et y ont passé la nuit. Il s’agissait en fait de deux feux de forêt distincts.

Malgré les difficultés d'accès, l'engagement d'un important dispositif sapeurs-pompiers a permis de stopper la propagation et limiter la surface détruite à six hectares de forêts et de sous-bois. Douze camions et un poste de commandement des sapeurs-pompiers du Gard ont été mobilisés sur l’intervention.