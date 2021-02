Une nuit à l'hôtel (de police) pour la Saint-Valentin : un Mayennais interpellé après un refus d'obtempérer

La police a interpellé, samedi soir, à Laval, un automobiliste qui avait refusé de soumettre à un contrôle routier. Il roulait sans permis et avait sur lui du cannabis. Il a donc passé la Saint-Valentin au poste.

Pour la Saint-Valentin, la BAC, la brigade anti-criminalité, a offert à un automobiliste mayennais une nuit à l'hôtel de police, c'est l'amusant message publié sur le réseau twitter par la police nationale de Laval.

Samedi soir, le conducteur a refusé d'être contrôlé, a pris la fuite. Il n'est pas allé très loin. Il a fini sa course dans un rond-point. Les policiers l'ont aussitôt interpellé, verbalisé pour non-respect du couvre-feu et placé en garde à vue pour plusieurs motifs : refus d'obtempérer, accident de la circulation, défaut de permis et détention de cannabis. Il sera prochainement convoqué au tribunal.