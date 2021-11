Une nuit d'Halloween agitée à Valence, cinq interpellations

Cinq jeunes dont deux mineurs ont été placés en garde-à-vue ce dimanche 31 octobre, après des tirs de mortiers et des jets de projectiles dans les quartiers de Fontbarlettes et du Polygone.

La nuit d'Halloween a été particulièrement agitée dans les quartiers de Valence, en prévision d'incidents une quarantaine de CRS étaient mobilisés, un renfort qui s'est avéré nécessaire. Ce dimanche 31 octobre, vers 19 heures, les policiers sont intervenus dans le quartier de Fontbarlettes pour des tirs de mortiers et des incendies de poubelles, les forces de l'ordre ont également été la cible de jets de pierres. Personne n'a été blessé mais trois jeunes ont été interpellés, de 20, 21 et 25 ans.

Les principaux incidents ont eu lieu dans le quartier du Polygone, au même moment, les policiers ont également été caillassés et visés par des tirs de mortiers d'artifice, des jeunes avaient installé des barricades, avec des barrières métalliques de chantier, pour bloquer la circulation. Vers 22 heures, deux mineurs de 16 et 17 ans ont été arrêtés et placés en garde-à-vue.

Dans les deux quartiers, les incidents ont duré jusqu'à 22 heures. Moins fréquent, des tirs de mortiers ont aussi été constatés à Valensolles en début de soirée, mais les auteurs, une trentaine de jeunes, se sont dispersés à l'arrivée de la police.

A Romans-sur-Isère, dans le quartier de la Monnaie, quelques caillassages et poubelles incendiées mais la nuit a été plus calme que prévue.