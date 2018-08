Une sénonaise d'une trentaine d'années a vécu un véritable calvaire dans la nuit de lundi à mardi dernier. Son conjoint s'est déchaîné sur elle pendant plus de quatre heures. Il a été condamné à 16 mois de prison ferme au tribunal de Sens (Yonne).

Auxerre, France

L'homme était poursuivi pour violences aggravées et menaces de mort. Il a été jugé ce jeudi en comparution immédiate au tribunal de Sens. Il a été condamné à deux ans de prison dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve. Il a interdiction de contacter sa compagne et de se rendre dans l'Yonne. Il a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de l'audience.

Un déchaînement de violences

La jeune femme est martyrisée entre minuit et 5 h du matin. Les médecins relèvent des bleus de la tête aux pieds. Elle souffre surtout d'une fracture de la mâchoire. Elle a dû être hospitalisée en urgence en région parisienne.

La mâchoire brisée

Le couple pacsé est en pleine séparation. Lundi dernier, l'homme, plus jeune que sa compagne d'une dizaine d'années, fait irruption dans le logement alors que la victime dort sur un canapé. Les lésions sur le corps montrent qu'elle a été traînée par terre sur quelques mètres. Après plusieurs heures de violences ininterrompues souligne la procureure de la république de Sens, il l'oblige même à nettoyer le sang sur le sol. Il menace de la défigurer et de la tuer avec un couteau si elle parle.

La jeune femme a besoin d'être soignée. Lui refuse de l'aider mais il manque de cigarettes. Au petit matin quand il part acheter un paquet, la victime profite de ce répit pour se sauver et appeler sa famille qui alertera les secours.