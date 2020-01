Une nuit de réveillon a priori calme en Isère

Isère, France

La nuit a été plutôt calme en Isère selon ce que les pompiers peuvent nous en dire au lever du jour et en attendant le bilan définitif des interventions des forces de l'ordre que le ministère de l’intérieur communiquera dans la journée.

une rixe dans un bar à Saint Ismier

On notera toutefois une rixe dans un bar de Saint Ismier entre une dizaine de clients et le personnel, vers 1h30 du matin. Cinq personnes ont été légèrement blessées et hospitalisées, il s'agit d'un 1 client, du patron et de trois membres de l'équipe.

une dispute familiale tourne mal à Grenoble

Un peu plus tôt dans la soirée, une dispute familiale a dégénéré dans un appartement grenoblois de la rue de Général Férié. Vers 22h30 les pompiers ont été appelés au secours d'un homme de 34 ans, grièvement blessé à l'arme blanche. Il a du être transporté en urgence au CHU de Grenoble.

un compteur Enedis s’enflamme à Crémieu : cinq voitures détruites

Les pompiers sont aussi intervenus à Crémieu, dans le nord du département vers minuit. Un compteur électrique d'Enedis était en flamme pour une raison inconnue. Le feu s'est propagé à cinq voitures qui étaient garées à proximité. Il n'y a pas eu de blessé.